El Ejército de Nepal urge a turistas varados a pedir asistencia durante el toque de queda

Katmandú, 10 sep (EFE).- El Ejército de Nepal instó este miércoles a los extranjeros que se encuentren varados en el país a contactar con las autoridades o con el personal de seguridad más cercano para solicitar asistencia, en medio de la crisis desatada por las protestas de los últimos días.

La ola de violencia contra el Gobierno, que incluyó el incendio ayer de la residencia del primer ministro, ha dejado al menos 30 muertos y más de un millar de heridos, según confirmaron datos oficiales.

Los hoteles, operadores turísticos y organizaciones que acojan a extranjeros deben coordinarse y facilitar cualquier labor de rescate o apoyo que sea necesaria, según señalaron las Fuerzas Armadas nepalíes en un comunicado.

El caos ha golpeado de lleno al turismo en el país, con cientos de viajeros atrapados en Katmandú y otras ciudades tras la suspensión de vuelos y el cierre temporal del aeropuerto de la capital, reabierto parcialmente la tarde de este miércoles.

Los testimonios de extranjeros en Nepal se han difundido ampliamente en redes sociales tras la escalada de violencia del martes. En Pokhara, la turista india Upasana Gill denunció que su hotel fue incendiado y que tuvo que huir apresuradamente mientras una turba la perseguía, según un vídeo en el que pidió ayuda urgente a la embajada de su país.

Rajani Maski, también india, relató que permaneció diez horas en la terminal del aeropuerto de Katmandú sin transporte ni alojamiento hasta que fue evacuada en un vehículo militar. Entre los estudiantes extranjeros afectados, Binita Manna, alumna de medicina en Biratnagar, aseguró que aunque permanece a salvo en su campus, el ambiente exterior es de «incendios y saqueos generalizados».

Las embajadas internacionales en Katmandú emitieron alertas de seguridad a sus ciudadanos desde el martes. India recomendó «aplazar los viajes» a Nepal y mantenerse en los lugares de residencia, mientras que Estados Unidos pidió permanecer «refugiados en el sitio» durante el toque de queda. Canadá, Francia y Reino Unido lanzaron advertencias similares.

La crisis también ha repercutido en el tránsito terrestre. India reforzó la seguridad a lo largo de su frontera de 1.751 kilómetros con Nepal y restringió el movimiento de personas y mercancías, mientras que numerosos camiones quedaron varados en pasos como el de Panitanki, en Bengala Occidental.

La aerolínea Buddha Air informó a EFE de que planea reanudar sus operaciones a primera hora de mañana jueves. EFE

