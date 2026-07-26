El Ejército de Nigeria dice haber impedido el secuestro a manos de bandidos de 48 civiles

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Nairobi, 26 jul (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Nigeria aseguraron haber impedido este domingo el secuestro por parte de bandidos armados de al menos 48 personas en el noroeste de Nigeria, en el estado de Zamfara, en unos enfrentamientos en los que murió un civil.

Según un comunicado del Ejército, los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo en el pueblo de Magami, en el área de gobierno local de Namoda.

«La operación se puso en marcha después de que las tropas (…) recibieran una llamada de socorro en la que se indicaba que un numeroso grupo de terroristas, subidos a unas 40 motocicletas, invadieron la comunidad», indicaron las Fuerzas Armadas.

«Los terroristas reunieron a numerosos residentes con la intención de llevarlos al bosque», pero «al llegar al lugar, las tropas entablaron inmediatamente un intenso tiroteo con los terroristas, lo que les obligó a abandonar a las víctimas secuestradas y huir», señalaron.

Así, «la rápida intervención permitió rescatar con éxito a 48 civiles».

A raíz de los enfrentamientos, al menos un civil perdió la vida y otros dos sufrieron heridas de bala y fueron evacuados al Hospital General Kaura Namoda, «donde están recibiendo tratamiento médico».

Tras la operación, las fuerzas nigerianas están realizando «patrullas intensivas para controlar la zona en general y prevenir cualquier nuevo ataque».

Junto al comunicado, el Ejército compartió en la red social X imágenes en las que se puede ver a soldados rodeados de decenas de civiles, incluyendo niños.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para designar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram, activo en el noreste del país desde 2009, así como la de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés), surgida en 2016.

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años. EFE

lbg/ad