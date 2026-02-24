El Ejército de Nigeria mata a cinco yihadistas tras ser atacado en el noroeste del país

Nairobi, 24 feb (EFE).- Al menos cinco miembros del grupo yihadista Lakurawa murieron tras intentar emboscar a un convoy del Ejército de Nigeria cerca de las colinas Mayama, en el estado de Kebbi (noroeste), informaron las Fuerzas Armadas del país.

«El general de división (Bemgha) Koughna y sus tropas respondieron con una potencia de fuego abrumadora, neutralizaron a cinco terroristas y repelieron la emboscada», afirmó el Ejército en un comunicado publicado durante la noche del lunes en su cuenta de la red social X.

Dicho convoy se encontraba circulando por un terreno «peligroso» cuando los terroristas abrieron fuego, según la nota oficial.

La operación también se saldó con la incautación de una ametralladora PKT y dos rifles AK-47, con sus respectivos cargadores de munición, así como dos teléfonos móviles, cinco motos y 840.000 nairas (unos 530 euros).

«Esta operación no solo aseguró el convoy, sino que también interrumpió los planes de los terroristas, enviando un fuerte mensaje disuasorio a los grupos insurgentes que han estado aterrorizando a las comunidades locales en el área general», concluyó el Ejército.

Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP, en sus siglas en inglés), suele cometer atentados en los estados noroccidentales de Kebby y Sokoto desde hace unos años.

Esos se suman a los del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.

Además, Nigeria anunció la semana pasada el despliegue de un centenar de militares estadounidenses en el noroeste del país, como parte de un programa de cooperación bilateral destinado a reforzar la lucha antiterrorista. EFE

