El Ejército de Nigeria mata a dos yihadistas en el noroeste y recupera armas y munición

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Nairobi, 28 jun (EFE).- El Ejército de Nigeria informó este domingo que mató a dos terroristas del grupo yihadista Lakurawa y recuperó un «importante alijo de armas y munición» en una operación en el noroeste del país, en el estado de Kebbi.

«La operación exitosa se llevó a cabo tras recibir información fiable de los servicios de inteligencia que indicaba que los terroristas estaban planeando un ataque contra la comunidad de Sabarumawa», detallaron las Fuerzas Armadas en un comunicado a través de la red social X, sobre unos hechos que tuvieron lugar el sábado.

«Las tropas del Séptimo Batallón de Intervención del jefe del Estado Mayor del Ejército se movilizaron hacia la zona y tendieron una emboscada táctica a lo largo de la ruta de avance que se sospechaba que seguirían los terroristas», añadieron.

Después de un fuerte tiroteo, los yihadistas se retiraron y el Ejército se incautó de fusiles AK-47, cargadores, 143 cartuchos de munición y una motocicleta.

Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), suele cometer atentados en los estados nigerianos noroccidentales de Kebbi y Sokoto.

Mientras, el noreste del país sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro de Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país. EFE

lbg/rml