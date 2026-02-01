El Ejército de Nigeria mata a un dirigente de Boko Haram y a otros diez yihadistas

Nairobi, 1 feb (EFE).- El Ejército de Nigeria aseguró este domingo haber matado a un importante líder del grupo yihadista Boko Haram junto con otros diez terroristas en una operación nocturna en el noreste del país, en el estado de Borno.

Los militares llevaron a cabo la operación el sábado por la noche con la ayuda de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF, en inglés), una milicia que colabora con el Ejército en la lucha contra grupos yihadistas en la región, según informó en un comunicado difundido en X el portavoz militar Sani Uba.

El líder terrorista abatido se llamaba Abu Khalid, detalló Uba, y era considerado el segundo en el mando de Boko Haram en la zona del bosque de Sambisa, una vasta región del noreste del país que ha servido de bastión tanto para este grupo como para su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

«Abu Khalid era una figura clave dentro de la jerarquía terrorista, coordinando las operaciones y la logística en el eje de Sambisa», señaló el portavoz.

Las Fuerzas Armadas nigerianas se incautaron también de cinco rifles AK-47, cartuchos, varias bicicletas, artículos logísticos, comida y «una gran cantidad» de material médico.

«No se registraron bajas entre las propias tropas durante la operación. La moral de las tropas sigue siendo alta mientras continúan las operaciones de limpieza en el bosque de Sambisa (…) y otros escondites conocidos de Boko Haram y el ISWAP en la región nororiental», señaló Uba.

El noreste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro de Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU. EFE

