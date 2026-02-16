El Ejército de Nigeria mata a un líder de un grupo yihadista tras repeler tres ataques

2 minutos

Nairobi, 16 feb (EFE).- El Ejército de Nigeria informó este lunes sobre la muerte de un líder yihadista después de repeler tres ataques el pasado sábado en el estado de Borno (noreste), que fueron atribuidos a los grupos terroristas Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP) y Boko Haram.

El líder, identificado como Abou Aisha, murió tras recibir una «crítica herida de bala en el cuello» durante un asalto de los yihadistas contra posiciones militares en la localidad de Pulka, según un comunicado del Ejército publicado en su cuenta de la red social X, sin precisar a qué grupo pertenecía.

La ofensiva fue precedida por otro «feroz ataque» en la misma localidad que fue «repelido con éxito» y sin bajas entre los militares, aunque se notificó la destrucción de algunos alojamientos y equipos de combate.

Por otro lado, se produjo una tercera arremetida «desde varios frentes» en el municipio de Mandaragirau por parte de yihadistas del ISWAP, que hicieron uso de camiones y motocicletas.

Aunque dicho ataque también fue frustrado, esta vez sí causó un indeterminado número de muertos y heridos entre las tropas nigerianas.

«Gracias a la disciplina en el combate, la potencia de fuego, la previsión táctica y una firme determinación, las tropas resistieron, infligieron grandes pérdidas a los atacantes y reafirmaron el dominio de la Fuerza de Tarea Conjunta (Noreste) de la Operación HADIN KAI (OPHK) en todo el teatro de operaciones», afirmó el Ejército.

Este tipo de acciones se han intensificado desde que Estados Unidos realizase una serie de ataques aéreos junto con Nigeria a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.

El noreste del Nigeria padece desde 2009 los ataques del grupo yihadista Boko Haram y, desde 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur. EFE

