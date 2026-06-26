El Ejército de Nigeria rescata a 53 personas secuestradas por yihadistas

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Nairobi, 26 jun (EFE).- El Ejército de Nigeria rescató a 53 personas que habían sido secuestradas por yihadistas en el noreste del país, confirmaron este viernes las Fuerzas Armadas.

Las tropas nigerianas realizaron el miércoles una operación en la que «desmantelaron un bloqueo de terroristas de Boko Haram/Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP) instalado en la carretera Buratai–Kamuya, en la localidad de Biu, en el Estado de Borno», según un comunicado del Ejército publicado en su cuenta de la red social X.

«Durante la operación, las tropas rescataron con éxito a 53 civiles inocentes y recuperaron ocho vehículos capturados por los terroristas», señala el texto.

El enfrentamiento ocurrió cuando los miembros de la Fuerza Operativa Conjunta (Noreste) de la Operación Hadin Kai vieron la presencia de los terroristas en la mencionada carretera a través de cámaras de vigilancia, por lo que se movilizaron «inmediatamente» al lugar y les persiguieron hacia el área de Mangari-Dora.

Todas las personas rescatadas fueron trasladadas «a salvo» a la ciudad de Buratai, donde se encuentran en proceso de identificación y evaluación médica.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro de Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país. EFE

pmc/ah