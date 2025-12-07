El Ejército de Pakistán mata a 17 presuntos insurgentes en operaciones en Baluchistán



Islamabad, 7 dic (EFE).- El Ejército de Pakistán informó de que mató a al menos 17 presuntos insurgentes en varias operaciones de inteligencia en la provincia de Baluchistán, en el suroeste de este país y fronteriza con Afganistán e Irán.

En un comunicado publicado este domingo por el ala de medios del Ejército paquistaní (ISPR, por sus siglas en inglés), Islamabad informó de que llevó a cabo una operación en el distrito de Kalat en la que mató a «doce terroristas patrocinados por la India».

El ISPR agregó que también se recuperaron armas, municiones y explosivos de los presuntos insurgentes y que el Ejército está llevando a cabo una «campaña antiterrorista» en la zona.

El sábado, el Ejército paquistaní afirmó en otro comunicado que mató a otros cinco presuntos insurgentes en el distrito de Dera Bugti, también en Baluchistán.

Pakistán ha experimentado un aumento de ataques violentos y de operaciones militares contra la presunta insurgencia en los últimos años, especialmente en las provincias occidentales de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, ambas fronterizas con Afganistán.

Islamabad acusa a los talibanes de Kabul, que retornaron al poder en agosto de 2021, de brindar refugio y asistencia a miembros del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes y a la insurgencia baluchi.

El régimen afgano niega estas acusaciones.

El pasado viernes, el director general del ISPR, Ahmed Chaudhry, declaró que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo 68.410 operaciones contra la insurgencia en lo que va de 2025, matando a 1.943 presuntos insurgentes, entre ellos 136 ciudadanos afganos.

Chaudhry dijo que el número de muertos en un solo año es el mayor desde que Pakistán inició su guerra contra el terrorismo después del año 2001.

Las operaciones se producen en un marco de tensiones con Afganistán.

Islamabad y Kabul han protagonizado enfrentamientos armados a lo largo de su frontera, la Línea Durand, desde el mes de octubre.

El 19 de octubre, ambos países alcanzaron un débil alto el fuego en Doha con la mediación de Catar y Turquía, sin embargo han seguido teniendo lugar choques puntuales, el último el pasado viernes, en el que, según los talibanes, murieron cinco personas. EFE

