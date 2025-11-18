El Ejército de Pakistán mata a al menos 15 presuntos insurgentes en varias operaciones

Islamabad, 18 nov (EFE).- Al menos 15 presuntos insurgentes murieron la semana pasada en dos operaciones antiterroristas en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa (KP), fronteriza con Afganistán, informó este martes el Ejército paquistaní.

Según el ala de comunicación de las Fuerzas Armadas (ISPR, por sus siglas en inglés), las fuerzas de seguridad llevaron a cabo la primera operación, basada en información de inteligencia, los días 15 y 16 de noviembre en el distrito de Dera Ismail Khan, donde abatieron a diez insurgentes, entre ellos un presunto cabecilla identificado como Alam Mehsud.

«Durante la operación, nuestras tropas atracaron eficazmente la posición de los insurgentes, lo que resultó en la muerte de diez de ellos», señaló el ISPR.

En una segunda operación realizada en el distrito de Waziristán del Norte, en el área de Datta Khel, las tropas mataron a otros cinco presuntos militantes, añadió la nota del Ejército, que indicó además que continúan las operaciones de rastreo en la zona.

El Gobierno de Pakistán responsabiliza al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), o talibanes paquistaníes, de gran parte de la insurgencia en el país y acusa al grupo de operar desde territorio afgano con el consentimiento de Kabul y el apoyo financiero y logístico de India. Tanto el gobierno talibán afgano como Nueva Delhi niegan estas acusaciones.

Las operaciones se han intensificado desde la semana pasada, tras el atentado suicida que causó al menos doce muertos y 27 heridos en Islamabad y que fue reivindicado por una facción del TTP.

En un comunicado separado, el primer ministro, Shehbaz Sharif, elogió a las fuerzas de seguridad por la operación, y afirmó que «toda la nación está con las Fuerzas Armadas en esta guerra contra el terrorismo».

El repunte de ataques insurgentes en Pakistán desde el regreso al poder de los talibanes en Afganistán en 2021 ha deteriorado aún más la relación entre ambos países. Islamabad sostiene que Kabul no actúa con firmeza contra el TTP, mientras que las autoridades afganas acusan a Pakistán de utilizar la fuerza en la frontera para desviar la atención de sus propios problemas de seguridad internos.

Las tensiones escalaron en octubre, cuando ambos países se enfrentaron en varios choques fronterizos mortales que dejaron decenas de muertos en ambos lados, antes de acordar un alto el fuego temporal el mes pasado en Doha. EFE

