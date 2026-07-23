El Ejército de Somalia asegura haber matado a 18 yihadistas de Al Shabab en ataque aéreo

Compartir

2 minutos

Nairobi, 23 jul (EFE).- El Ejército de Somalia afirmó haber matado a 18 terroristas del grupo yihadista Al Shabab en una operación «en coordinación con socios internacionales» en el centro del país, en la región de Hiran.

Según informó a última hora del miércoles en un breve comunicado el Ministerio somalí de Defensa, el ataque aéreo tuvo lugar el pasado día 21 a unos veinte kilómetros al sur de la localidad de Teedaan.

«La operación se saldó con la neutralización de 18 terroristas de Al Shabab, mientras que otros 21 resultaron gravemente heridos. El ataque también destruyó un vehículo técnico utilizado por el grupo, así como sus posiciones y fortificaciones defensivas en la zona», detalló el Ministerio.

El Ejecutivo reafirmó su «compromiso de intensificar las operaciones dirigidas contra las posiciones y las capacidades operativas de Al Shabab».

Somalia ha intensificado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas, en la que colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA), así como Turquía y Estados Unidos, que suelen apoyar con bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista Al Qaeda, controla áreas rurales del centro y el sur de Somalia y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

lbg/cg