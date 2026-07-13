El Ejército de Somalia dice haber matado a un líder de Al Shabab y a otros 26 yihadistas

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Nairobi, 13 jul (EFE).- El Ejército de Somalia mató a un líder del grupo yihadista Al Shabab que se dedicaba a reclutar nuevos miembros y recaudar pagos mediante extorsión de la población, además de abatir en varios ataques aéreos a otros 26 terroristas de la organización, informó el Gobierno somalí.

Según indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado difundido a última hora del domingo, Abdisalam Moallim Abukar fue «eliminado» dentro de una casa en una operación realizada el pasado día 10 en la región del Bajo Shabelle (sur), en la zona de Hantiwadaag.

«El líder había sido objeto de seguimiento durante un tiempo y las Fuerzas Armadas de Somalia monitoreaban de cerca sus movimientos», detallaron las autoridades, al señalar que la operación «también hirió gravemente» a Moallim Da’ud, otro dirigente del grupo y responsable de «vigilancia y seguridad interna».

«En el momento del ataque, ambos líderes estaban planificando actos terroristas y preparando ataques destinados a causar daño al pueblo somalí», añadieron.

En otro comunicado, el Ministerio informó también a última hora del domingo de que al menos 26 miembros de Al Shabab fueron abatidos en ataques aéreos con apoyo de «aliados internacionales» en las zonas de Cadow Jilib, Gayfo y Oordheere, en la región del Medio Shabelle (centro).

«Los ataques aéreos también destruyeron un vehículo blindado y un camión cisterna de combustible usados por el grupo terrorista para facilitar sus desplazamientos y cometer ataques terroristas», precisó el Gobierno, sin concretar la fecha de las operaciones.

Con estas acciones, señaló, el Ejército somalí busca «perseguir a los líderes y milicianos de Al Shabab y mermar la capacidad del grupo para organizarse y perpetrar ataques».

EFE no pudo verificar de manera independiente las cifras de víctimas facilitadas por las autoridades.

Somalia ha reforzado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunciara en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas, en la que colaboran militarmente la misión de la Unión Africana en el país, así como Turquía y Estados Unidos, que suelen apoyar con bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, controla áreas rurales del centro y sur de Somalia y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

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