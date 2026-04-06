El Ejército de Somalia mata a doce yihadistas en el sudoeste del país

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Nairobi, 6 abr (EFE).- El Ejército de Somalia y sus socios internacionales mataron este lunes a doce miembros del grupo yihadista Al Shabab en ataques aéreos contra el asentamiento de Gasarta, cerca de la ciudad de Baidoa, capital del Estado del Sudoeste, confirmó el Ministerio de Defensa somalí.

«Los ataques, dirigidos contra terroristas de Al Shabab, neutralizaron a doce militantes e hirieron a varios más. Estas operaciones forman parte de los esfuerzos continuos para degradar las capacidades operativas del grupo terrorista y mejorar la seguridad general en el país», publicó la cartera ministerial en su cuenta de la red social X.

Durante el fin de semana, medios locales informaron sobre un fuerte ataque de Al Shabab contra Baidoa, donde se notificaron intensos combates, especialmente en el barrio de Bukriyey.

Este asalto es una respuesta del grupo terrorista a la apertura el lunes de la pasada semana de la carretera entre Baidoa y Mogadiscio, una ruta que llevaba bloqueada por Al Shabab desde 2009 de forma total o parcial, dependiendo del periodo.

Los enfrentamientos se producen mientras el mismo presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, se encuentra en la ciudad para reducir las tensiones surgidas con los clanes locales después de que el Gobierno Federal tomara por la fuerza la capital de este estado y derrocase a sus autoridades.

El Gobierno regional había suspendido previamente las relaciones con las autoridades federales tras la aprobación el pasado 8 de marzo de una nueva Constitución en el país, que ponía fin a 14 años de carta temporal y que amplió en un año, de cuatro a cinco, el mandato parlamentario y el presidencial.

Así, Baidoa vive una situación de fragilidad e inestabilidad a corto plazo tanto por los desacuerdos con los clanes locales como por los combates contra los terroristas.

Somalia ha impulsado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA) en el país y Estados Unidos, que suele apoyar con bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

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