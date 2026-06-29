El Ejército de Sudán recupera una zona de Darfur Occidental por primera vez desde 2023

Compartir

2 minutos

Jartum, 29 jun (EFE).- El Ejército sudanés anunció este lunes que recuperó, por primera vez desde el estallido de la guerra en Sudán en abril de 2023, una zona en el estado de Darfur Occidental, en el oeste del país, fronteriza con Chad y actual feudo del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

«La zona de Kulbus fue escenario de heroicas batallas libradas por nuestros combatientes, y ha sido completamente liberada, infligiendo graves pérdidas a la milicia», anunciaron las Fuerzas Armadas Sudanesas en un breve comunicado, en el que apuntaron que las operaciones militares continúan.

La nota apuntó que este avance fue posible gracias a la alianza del Ejército con las Fuerzas Conjuntas, una agrupación de facciones armadas de Darfur que luchan con las tropas gubernamentales para expulsar a las FAR de esta vasta región occidental de Sudán, que ha sido escenario de limpieza étnica durante el actual conflicto.

Tras el anuncio de la recuperación de Kulbus, el Ejército afirmó que «la victoria y la lucha continuarán hasta la derrota de la milicia rebelde y el restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en todo el país».

Esta es la primera zona de Darfur Occidental que el Ejército recupera desde que las FAR tomaron el control del estado en 2023, cuando estalló la guerra en el país y los paramilitares se hicieron con el control de la capital, Jartum, y de casi la totalidad de la región de Darfur.

Este desarrollo se produce después de que el sábado el Ejército recuperara una zona estratégica en el estado de Darfur del Norte, también fronteriza con Chad, en su intento de avanzar sobre este bastión paramilitar.

Los tres años de guerra en Sudán han provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de EE.UU.-, han abocado a más de 21,2 millones de personas a una situación de hambruna aguda y han obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo al país africano en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, según la ONU. EFE

az-ar-cgs/ajs