El Ejército dominicano apresa a un haitiano señalado de asesinar a varias mujeres en Haití

Santo Domingo, 2 feb (EFE).- El Ejército de República Dominicana detuvo a un haitiano por su presunta vinculación a crímenes cometidos en Haití, entre ellos la muerte de varias mujeres, informaron este lunes las autoridades dominicanas.

El detenido fue identificado como Chin Laduse, quien estaba escondido dentro de unos matorrales a orillas del río Macasías, en la provincia dominicana de Elías Piña, fronteriza con Haití, de acuerdo con la información oficial.

El detenido se encontraba acompañado de un menor de edad, también haitiano, a quien señaló como su hijo, de acuerdo con un comunicado del Ejército.

Según declaraciones ofrecidas por el extranjero a los miembros de la patrulla que le detuvo, estaba escondido en el lugar por temor a represalias, ya que en su país de origen es señalado por su presunta vinculación con hechos criminales, relacionados con la muerte de varias mujeres que fueron encontradas decapitadas en el cauce del referido río.

El detenido también declaró que una turba habría incendiado su vivienda en Haití.

Tras el arresto, el hombre y su supuesto hijo fueron trasladados a la Fortaleza La Estrelleta, en Elías Piña, donde fueron puestos a disposición de la Dirección General de Migración (DGM) que deberá realizar el proceso de registro biométrico y posteriormente entregarlos a la Policía Nacional de Haití (PNH). EFE

