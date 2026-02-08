El Ejército halla 44 granadas y material explosivo «de alto poder» en la costa de Ecuador

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 8 feb (EFE).- El Ejército ecuatoriano encontró 44 granadas y otro material explosivo «de alto poder», que sería presuntamente utilizado para actividades criminales, en una zona de la provincia costera de Manabí, una de las más afectadas por la violencia atribuida al crimen organizado.

La operación se realizó en la localidad de Playa Prieta, zona en la que días atrás militares y policías también encontraron 115 armas y 10.000 municiones escondidas bajo tierra, y que pertenecerían a grupos criminales.

En este último operativo, las fuerzas de seguridad hallaron cuatro granadas GR AT M60 P1, once granadas de mortero, 29 granadas de mano, una carga de demolición y otro material explosivo.

La institución militar señaló este domingo que lograron neutralizar «una grave amenaza» y que el hallazgo «evidencia la presencia de material altamente letal, presuntamente destinado a actividades criminales».

Manabí es una de las nueve provincias que están bajo un estado de excepción decretado por el presidente, Daniel Noboa, el pasado 31 de diciembre por el aumento de la violencia y es una zona clave en la ruta que utilizan los grupos criminales para sacar la droga, principalmente cocaína, hacia Norteamérica o Europa.

Ecuador también país vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró Noboa para intensificar la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, el 2025 cerró con un récord de homicidios, al contabilizar 9.216, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

cbs/jrh