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El Ejército iraní afirma que no cederá «ni un ápice» sobre el estrecho de Ormuz

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Teherán, 14 jul (EFE).- El Ejército iraní aseguró este martes que las Fuerzas Armadas no cederán «ni un ápice» sobre el estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el restablecimiento del cerco naval contra Irán y dijera que asumirá el papel de «guardián» de ese paso marítimo.

«Las Fuerzas Armadas no cederán ni un ápice sobre el estrecho de Ormuz», afirmó el portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohamad Akraminia, según informó la agencia Tasnim.

El vocero castrense sostuvo que «el estrecho de Ormuz nunca será reabierto mediante la guerra, la agresión o los ataques de Estados Unidos» y añadió que el respeto a los derechos del pueblo iraní es la única vía para reabrir una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial. EFE

ash/jgb

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