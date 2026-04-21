El Ejército iraní afirma que responderá a cualquier violación del alto el fuego de EE.UU.

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Teherán, 21 abr (EFE).- El comandante del Cuartel Central General Jatam al Anbiya, el mayor general Ali Abdolahi, afirmó este martes que Irán está preparado para responder de manera decisiva a cualquier violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos.

Abdolahi aseguró en un comunicado que “en plena obediencia a las directrices del comandante en jefe supremo (Mojtaba Jameneí)” las Fuerzas Armadas «están preparadas para dar respuestas firmes, decisivas e inmediatas a las amenazas y acciones del enemigo”.

El militar sostuvo que las Fuerzas Armadas iraníes «no permitirán que el presidente mentiroso y delirante de Estados Unidos se aproveche ni construya narrativas falsas sobre la situación en el terreno”, especialmente acerca del estrecho de Ormuz.

Y avisó que responderán de “manera adecuada a cualquier incumplimiento de compromisos” del alto el fuego.

El mensaje de Abdolahi se produce después de que Estados Unidos atacase y capturase ayer un buque iraní en el mar de Omán, lo que ha elevado la tensión entre los dos rivales y puesto en duda la celebración de una segunda ronda de negociaciones en Islamabad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que su vicepresidente JD Vance viaja a Islamabad para participar en esa negociación, pero Teherán no ha confirmado su participación.

Al mismo tiempo, el miércoles expira el alto el fuego temporal que acordaron Estados Unidos e Irán a principios de abril.

La primera ronda de negociaciones de paz, que fue la reunión de más alto nivel entre ambos países desde la revolución islámica de 1979, concluyó sin un acuerdo para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero ni para la libre circulación del estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo. EFE

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