El Ejército iraní niega haber atacado el aeropuerto del enclave azerbayano de Najicheván

Teherán, 5 mar (EFE).- El Ejército iraní negó este jueves haber atacado con drones el aeropuerto del enclave azerbayano de Najicheván, después de que así lo denunciase el Gobierno de Azerbaiyán.

«La República Islámica de Irán, al tiempo que respeta la soberanía de todos los países, especialmente los musulmanes y vecinos, niega que sus Fuerzas Armadas hayan lanzado ningún dron hacia la República de Azerbaiyán”, afirmó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en un comunicado. EFE

