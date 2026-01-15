El Ejército israelí «aumenta el nivel de preparación» de sus sistemas de Defensa Aérea

2 minutos

Jerusalén, 15 ene (EFE).- El Ejército israelí afirmó este jueves haber «aumentado el nivel de preparación» de los sistemas de Defensa Aérea del país, según un comunicado publicado en sus canales oficiales.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel comienzan el fin de semana con la máxima preparación en todos sus sistemas defensivos y se mantienen plenamente preparadas para defender al Estado de Israel y a sus civiles ante cualquier amenaza», reza la nota castrense.

Según el comunicado, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, supervisó personalmente el estado de preparación de los sistemas de Defensa Aérea este jueves «siguiendo una directiva para aumentar el nivel de preparación» del país.

Israel permanece a la expectativa del rumbo que tomará Estados Unidos contra Irán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con atacar la república islámica por la represión de las protestas que mantienen los iraníes desde hace dos semanas.

Este domingo, las autoridades iraníes advirtieron de que Israel y las bases estadounidenses serán su objetivo legítimo si el mandatario cumple su provocación.

Según el mensaje del Ejército israelí, el jefe del Estado Mayor visitó una batería de defensa antimisiles Flecha -los misiles con mayor alcance del sistema defensivo de Israel-, y revisó los escenarios operativos y los procedimientos defensivos. Además, llevó a cabo una «evaluación de la situación» con los comandantes de la batería.

Además, Zamir inició personalmente «un simulacro sorpresa para las Fuerzas de Defensa Aérea».

«Israel sigue de cerca lo que ocurre en Irán», advertía este domingo al inicio de la reunión de su gabinete el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Lejos de sus habituales amenazas al país vecino, el mandatario destacó el apoyo de Israel a las protestas y condenó «enérgicamente las masacres masivas de civiles inocentes». EFE

