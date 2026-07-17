El Ejército israelí «revisa» su bombardeo contra un funeral en Gaza, con siete muertos

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Jerusalén, 17 julio (EFE).- El Ejército de Israel reconoció en un comunicado compartido con EFE estar revisando su bombardeo este viernes en el campo de refugiados de Nuseirat (centro de Gaza), en el que mató a siete personas y que según la prensa local estuvo dirigido contra un funeral que recorría la calle en ese momento.

«Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) son conscientes de las denuncias según las cuales civiles no involucrados se vieron afectados por el ataque», recoge el comunicado. En total, siete personas han muerto y 22 han resultado heridas, según el Hospital Al Awda del campamento, en el que ha sido uno de los bombardeos más letales de Israel en Gaza en las últimas semanas.

«Se están sometiendo a revisión los resultados del ataque», concluye.

Las fuerzas armadas israelíes alegaron en el comunicado que el bombardeo iba dirigido contra una «célula» de la Yihad Islámica Palestina, aunque declinaron responder a esta agencia con la cifra concreta de personas que eran objeto del ataque.

Testigos citados por periodistas locales, la cadena catarí Al Jazeera o el grupo islamista Hamás han denunciado que el bombardeo de Israel estaba dirigido contra un cortejo fúnebre que recorría la calle en esos momentos, en las inmediaciones de una mezquita.

Consultado por EFE sobre si el ataque se lanzó conociendo que la munición iba a impactar contra un grupo de personas que celebraban un funeral, el portavoz castrense reiteró: «Como se ha dicho, el ataque está siendo sometido a revisión».

Las víctimas de este ataque elevaron a 12 el total de fallecidos en ataques de Israel contra Gaza a lo largo del viernes, a las que se suma un hombre que sucumbió a sus heridas en un hospital del centro de Gaza por otro ataque.

Israel está aumentando la frecuencia e intensidad de sus bombardeos en Gaza, que se producen obviando el alto el fuego vigente desde octubre de 2025 y que desde entonces se han cobrado la vida de más de 1.100 personas.EFE

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