El Ejército israelí afirma haber matado a dos milicianos en Gaza

2 minutos

Jerusalén, 1 dic (EFE).- El Ejército israelí afirmó este lunes haber matado a dos milicianos en la zona norte de la Franja de Gaza, según informó en sus canales oficiales.

«Hoy lunes, tropas de las fuerzas de defensa israelíes identificaron a dos terroristas, en dos incidentes separados, que cruzaron la línea amarilla en el norte de la Franja de Gaza, lo que representaba una amenaza inmediata para ellos», detalla una nota castrense.

El Ejército agrega que «tras la identificación, las tropas dispararon y eliminaron a los terroristas para eliminar la amenaza».

Bajo la consideración de que constituyen «amenazas inmediatas», las tropas israelíes han matado a gazatíes a diario desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre, con 356 muertos en total.

Entre ellos se encuentran tanto milicianos como gazatíes civiles que supuestamente cruzaron la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50 % de Gaza, continúa bajo dominio militar de Israel.

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproxima a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

En Rafah (sur de la Franja), que Israel domina como zona militarizada desde abril, aunque llevaba ocupada por el Ejército desde mayo de 2024, las tropas matan casi a diario a presuntos milicianos de las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto 70.112 palestinos en ataques israelíes y 170.986 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino. EFE

