El Ejército israelí afirma que ha matado a 70 miembros de Hizbulá en sus ataques al Líbano

Jerusalén, 6 mar (EFE).- El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, afirmó este viernes que 70 miembros del grupo chíí libanés Hizbulá han muerto en los ataques israelíes al Líbano, que ha anunciado que continuarán.

«Desde que Hizbulá decidió unirse a la campaña y atacar a Israel, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han atacado más de 500 objetivos en el Líbano, han eliminado a más de 70 terroristas de Hizbulá y han llevado a cabo 26 oleadas de ataques», dijo en una comparecencia por vídeo.

El portavoz hizo estas declaraciones tras una reunión con el jefe del Estado Mayor israelí, teniente general Eyal Zamir, quien aseguró que ordenó que «continúen las oleadas de ataques «en Líbano.

Defrin acusó a Hizbulá y el régimen iraní de ser «uno solo» y añadió que el Gobierno libanés «debe deshacerse de Hizbulá y de los soldados de la Guardia Revolucionaria que operan desde su territorio».

«De lo contrario, los perseguiremos y los atacaremos», agregó.

La intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano comenzó después de que Hizbulá lanzara un ataque contra Israel a comienzos de semana, por lo que el Ejecutivo libanés ha tomado una serie de medidas en su contra, entre ellas prohibir su actividad militar y se ha comprometido a desarmarle.

El pasado lunes, Hizbulá lanzó cohetes contra Israel en apoyo a Irán y en venganza por la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenení, lo que reavivó una guerra inacabada pese al alto el fuego en noviembre de 2024, puesto que Israel continuaba perpetrando ataques casi diarios contra el sur del Líbano y ha incrementado allí sus tropas.

Según los servicios de emergencia libaneses, hay al menos 123 fallecidos y 683 heridos en el Líbano, además de decenas de miles de desplazados. EFE

