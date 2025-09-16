The Swiss voice in the world since 1935

El Ejército israelí afirma que un 40 % de los residentes de la ciudad de Gaza se han ido

Jerusalén, 16 sep (EFE).- El Ejército israelí afirmó este martes que un 40 % de los residentes de la ciudad de Gaza, donde han empezado las primeras fases de su ofensiva terrestre para invadirla, ya se han ido de la urbe.

Así lo dice en un comunicado el portavoz del Ejército en árabe, Avichae Adraee, que insta a los residentes a evacuar «lo más rápido posible» a pie o en vehículos e irse al sur.

«Únase al más del 40 % de los residentes de la ciudad que ya han sido evacuados para proteger su propia seguridad y la de sus seres queridos», afirma.

El último dato del Ejército, de este lunes, indicaba que 350.000 de las alrededor de un millón de personas que viven en la ciudad de Gaza ya se habían ido de allí, pero otras fuentes reducen la cantidad.

El último dato del monitoreo del movimiento de población de la agencia de la ONU OCHA, que cuenta desde mediados de agosto -cuando Israel anunció la toma de la ciudad- hasta el pasado domingo, indica que 191.000 personas habían dejado la ciudad y puesto rumbo al sur.

En una pequeña franja del sur es a donde el Ejército está pidiendo a los residentes que se vayan, si bien muchos encuentran serias dificultades en hacerlo por el coste económico, la falta de espacio allí y razones médicas. EFE

