EL Ejército israelí alarga hasta el sábado las directrices de emergencia en todo el país

Jerusalén, 2 mar (EFE).- El Ejército israelí alargó hasta el sábado 7 de marzo a las 20.00 hora local (18.00 GMT) las directrices de seguridad en todo el país, lo que conlleva que están prohibidas las reuniones, las actividades educativas y las tareas en el lugar de trabajo, excepto en los sectores esenciales.

En un comunicado, el Comando de Frente Interno (la unidad de las fuerzas armadas encargada de proteger a la población civil en emergencias) extendió hasta ese día las directrices que impone a la población dentro del contexto del estado de emergencia decretado por el Gobierno israelí.

Dichas directrices de seguridad se van renovando cada cierto tiempo en virtud de la situación y están en vigor desde que el pasado sábado por la mañana Israel y Estados Unidos realizaran un ataque conjunto a Irán, que respondió con ataques a territorio israelí y otros países de la región.

En Israel, los impactos de misiles iraníes se han cobrado hasta el momento la vida de diez personas.

En Irán, los fallecidos superan los 555 (con 180 fallecidos en el bombardeo contra una escuela), según señaló la Media Luna Roja.

En Líbano, el total de muertos alcanza los 31 tras los ataques israelíes en respuesta a los misiles disparados hoy por Hizbulá. EFE

