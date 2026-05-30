El Ejército israelí alerta sobre un posible aumento de disparos de Hizbulá contra el norte

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Jerusalén, 30 may (EFE).- El Ejército israelí advirtió este sábado sobre un posible incremento en el número de lanzamientos de Hizbulá contra el norte de Israel, lo que achacó a la expansión de su incursión terrestre en el sur del Líbano.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel se preparan para la posibilidad de fuego desde el Líbano, específicamente hacia el norte de Israel, tras el avance de sus operaciones en el sur del Líbano y de acuerdo con la evaluación de la situación», detalla un comunicado castrense.

Esta tarde, al menos en tres ocasiones han sonado las sirenas antiaéreas en las comunidades próximas a la divisoria libanesa, después de que el Ejército interceptara varios proyectiles lanzados desde el Líbano y dejara caer otros en espacios abiertos, sin que hubiera heridos.

En un incidente aparte, sonaron las sirenas en las comunidades fronterizas de Misgav Am y Metula, después de que el Ejército detectase «un objeto aéreo sospechoso» que no cruzó a territorio israelí ni causó heridos.

Pese al alto el fuego, Israel continúa perpetrando ataques letales a diario contra el sur del Líbano, mientras que Hizbulá ataca la divisoria y las posiciones de los soldados que Israel mantiene desplegados en su territorio.

La ofensiva israelí ha causado más de 3.300 muertos en Líbano desde el pasado 2 de marzo, según datos de las autoridades libanesas, en un conflicto sobre el que el actual alto el fuego no parece tener efecto y a la espera de la próxima ronda de negociaciones prevista para los días 2 y 3 de junio. EFE

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