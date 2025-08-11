El Ejército israelí anuncia «una nueva fase» en su ofensiva contra la ciudad de Gaza

Jerusalén, 11 ago (EFE).- El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aseguró este lunes que el Ejército está iniciando «una nueva fase» de su lucha en la Franja de Gaza tras la decisión del gabinete de seguridad israelí de expandir la ofensiva en la ciudad de Gaza, capital del enclave.

«Nos encontramos al inicio de una nueva fase en los combates en Gaza», dijo Zamir en una evaluación del Estado Mayor, en al que agregó que el Ejército mantendrá «la profesionalidad y los principios que rigen su actuación»: «Lo haremos con la preparación de las tropas y el armamento, teniendo siempre presentes a los rehenes: haremos todo lo posible para proteger sus vidas y traerlos de vuelta a casa».

Zamir se refirió a los 50 aún cautivos en Gaza (20 de ellos vivos) después de que la propuesta del Gobierno israelí de conquistar la capital inquietara a las fuerzas armadas, ante la posibilidad de poner en riesgo a los secuestrados, si las tropas comienzan a operar en las áreas donde las milicias gazatíes los retienen.

«El Ejército podrá hacerse con el control operativo de la ciudad de Gaza, tal y como lo hizo en Jan Yunis y Rafah. Nuestras tropas ya han llevado a cabo operaciones terrestres allí anteriormente, y podremos volver a hacerlo», continuó el militar.

Las estimaciones sitúan en torno a un millón de personas en la capital gazatí, muchas de ellas refugiadas, llegadas desde otros puntos del enclave, especialmente de la Gobernación norte (que engloba las localidades de Yabalia, Beit Hanoun y Beit Lahia), prácticamente desierta.

El gabinete de seguridad israelí aprobó el pasado jueves expandir la ofensiva en Gaza a los «dos últimos bastiones de Hamás» en el enclave, en palabras del primer ministro, Benjamín Netanyahu, en una rueda de prensa el domingo.

Además de la ciudad de Gaza, el mandatario apuntó como el otro bastión los campamentos de refugiados que se extienden junto a la costa en el centro de la Franja y el sur, en la zona de Mawasi, en los que se hacinan más de 425.000 personas, según la ONU.

El líder del Ejército no se pronunció sobre estos campamentos.

Distintos medios israelíes informaron de la preocupación del Ejército por pasar a operar en estas zonas. Habitualmente, las fuerzas armadas evitan entrar en aquellas áreas en las que consideran que puede haber rehenes para no arriesgar su seguridad.

Unas 61.500 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos.EFE

