El Ejército israelí anuncia ataque inminente contra estructura de Hizbulá en sur de Líbano

Jerusalén, 4 dic (EFE).- El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, anunció en el mediodía de este jueves que atacarán «en el corto plazo» una supuesta infraestructura militar terrorista de la milicia chíi Hizbulá «en todo el sur de Líbano».

«A los residentes de los edificios marcados en rojo en los mapas adjuntos y los edificios adyacentes a ellos en los pueblos de Jabaa y Pasta, permanecer en el área designada los pone en riesgo», afirmó Adraee en un vídeo publicado en su cuenta de X junto a dos ilustraciones con las zonas que pide evacuar antes de la ofensiva.

A pesar de que justo hace una semana se cumplió un año del alto el fuego entre Israel y Líbano, los bombardeos del Ejército israelí en territorio libanés son prácticamente diarios y recientemente atacaron incluso los suburbios de Beirut para acabar con la vida de Haizam Ali Tabatabai, jefe militar de Hizbulá. EFE

