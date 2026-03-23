El Ejército israelí anuncia nueva oleada de bombardeos contra «el corazón de Teherán»
Jerusalén, 23 mar (EFE).- El Ejército israelí anunció este lunes una nueva oleada de bombardeos contra «el corazón de Teherán», la capital iraní.
El anuncio castrense fue publicado apenas una hora después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que había ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes. EFE
