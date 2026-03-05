El Ejército israelí anuncia que ha empezado a atacar el Dahiye de Beirut

1 minuto

Jerusalén, 5 mar (EFE).- El Ejército israelí anunció que ha empezado a atacar la noche de este jueves «infraestructura» del grupo chií libanés Hizbulá en la zona del Dahiye, los suburbios al sur de Beirut.

En un comunicado, indica que más adelante dará detalles de los ataques, que se producen después de que este jueves ordenara a la población libanesa abandonar sus hogares en varios barrios del Dahiye, considerado bastión de Hizbulá. EFE

mt/av