El Ejército israelí anuncia que lanzó un «ataque preventivo» contra Irán

Jerusalén, 28 feb (EFE).- El Ministerio de Defensa israelí afirmó que Israel ha lanzado un «ataque preventivo contra Irán» para «eliminar las amenazas» a su país, tras lo cual las alarmas antimisiles han sonado en el territorio israelí.

«Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato», añade Defensa en un comunicado, en el que informa que el ministro de Defensa, Israel Katz, ha declarado un estado de emergencia en todo el país. EFE

