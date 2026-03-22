El Ejército israelí anuncia una «oleada de ataques» en el sur del Líbano

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Jerusalén, 22 mar (EFE).- El Ejército israelí anunció este domingo una nueva «oleada de ataques» dirigida contra «infraestructuras» del grupo chií Hizbulá en el sur del Líbano.

En un breve comunicado, las fuerzas armadas israelíes informaron de estos nuevos ataques, sin concretar sitios específicos, después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciara que ha dado órdenes para destruir de formar inmediata todos los puentes sobre el río Litani del sur libanés que supuestamente usa Hizbulá. EFE

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