El Ejército israelí anuncia una «oleada de ataques» en el sur del Líbano

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Jerusalén, 22 mar (EFE).- El Ejército israelí anunció este domingo una nueva «oleada de ataques» dirigida contra «infraestructuras» del grupo chií Hizbulá en el sur del Líbano.

En un breve comunicado, las fuerzas armadas israelíes informaron de estos nuevos ataques, sin concretar sitios específicos, después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciara que ha dado órdenes para destruir de formar inmediata todos los puentes sobre el río Litani del sur libanés que supuestamente usa Hizbulá.

Además, Katz aseguró que ha ordenado acelerar la destrucción de viviendas ubicadas en aldeas en el sur del Líbano que puedan suponer «una amenaza contra comunidades israelíes» del norte de Israel, siguiendo el modelo, dijo, de las localidades de Beit Hanún y Rafah de la Franja de Gaza, arrasadas por el Ejército israelí y despobladas totalmente de sus habitantes.

Israel ha desplazado de forma forzosa a cientos de miles de personas de una franja de unos 45 kilómetros del sur del Líbano, donde ha comenzado una operación militar terrestre para acabar con Hizbulá.

Paralelamente, está atacando por el aire diversas partes del país, incluida su capital, Beirut, lo que ha causado ya más de mil muertos en el país vecino.

En el norte de Israel, este domingo ha fallecido el primer israelí por un proyectil antitanque atribuido a Hizbulá, que cada día hace saltar las alarmas de las poblaciones de esa zona del territorio israelí por ataques con proyectiles y drones.

Este domingo, el Ejército israelí también anunció la eliminación de un alto responsable del aparato financiero de Hamás y la muerte de nueve miembros de Hizbulá en sus ataques al Líbano. EFE

mt/ah