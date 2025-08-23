El Ejército israelí arranca más de 3.000 olivos de una aldea palestina y allana viviendas

Jerusalén, 23 ago (EFE).- El Ejército israelí ya ha arrancado 3.100 árboles de la aldea palestina de Al Mughayyir, cerca de Ramala, en Cisjordania ocupada y donde este sábado continúaba tirando más con el uso de excavadoras, confirmó a EFE un portavoz castrense.

Según el Ejército, con esta acción busca «mejorar las defensas» tras el tiroteo ocurrido el jueves cerca del ‘outpost’ (asentamiento israelí no autorizado) de Adei Ad, en el que un israelí resultó herido leve.

Sin embargo, fuentes locales apuntan a que la eliminación de los árboles está relacionada con la pavimentación de una carretera para el uso exclusivo de colonos, según detalló a la agencia palestina Wafa, Marzouq Abu Naim, subjefe del consejo de la aldea.

Naim dijo también que, desde la madrugada, tropas israelíes han allanado más de 30 viviendas, destrozado vehículos y amenazado a algunos vecinos.

En esta aldea murió el pasado día 16 de agosto, por un disparo de soldados israelíes, un joven palestino de 18 años, informó entonces el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina, a quien Israel acusó sin pruebas de haber lanzado «piedras y cócteles molotov».

Ese mismo día, según relataron testigos a Wafa, la aldea había sido atacada por colonos israelíes, bajo el amparo del Ejército, que quemaron vehículos y atacaron varias casas. EFE

