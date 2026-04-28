El Ejército israelí asegura haber desmantelado túneles de Hizbulá en el sur del Líbano

2 minutos

(Actualiza con declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu)

Jerusalén, 28 abr (EFE).- El Ejército de Israel afirmó este martes haber localizado y desmantelado una red de túneles subterráneos atribuidos a la milicia chií libanesa Hizbulá en la zona de Qantara, en el sur del Líbano, en una operación llevada a cabo durante las últimas semanas.

Según un comunicado militar, las fuerzas israelíes hallaron «dos túneles con una longitud total aproximada de dos kilómetros, situados a unos diez kilómetros de comunidades del norte de Israel». El Ejército sostiene que estas infraestructuras formaban parte de una red subterránea más amplia, presuntamente desarrollada durante años con apoyo de Irán.

De acuerdo con la versión castrense, en el interior de los túneles se encontraron «armas, depósitos de agua, estancias para pernoctar y equipamiento» que permitiría a combatientes permanecer largos periodos bajo tierra. También se habrían identificado accesos conectados a posiciones con lanzaderas de cohetes orientadas hacia territorio israelí.

El Ejército enmarca este hallazgo en operaciones previas en el sur del Líbano, donde asegura haber debilitado parte de la infraestructura subterránea de Hizbulá en las localidades de Marun el Ras y Mais al Jabal, también cercanas a la frontera.

Las autoridades israelíes sostienen que estos túneles formarían parte de un plan del grupo libanés para infiltrarse en el norte del país, con el objetivo de atacar a militares y civiles, afirmaciones que no han podido ser verificadas de manera independiente.

En un comunicado publicado hoy, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que, junto al primer ministro Benjamín Netanyahu, ordenó a las tropas israelíes ampliar la destrucción de «toda la infraestructura terrorista hasta la línea amarilla (divisoria tras la que el Ejército se halla apostado), tanto subterránea como en la superficie, al igual que en Gaza».

Netanyahu celebró la operación en un videomensaje publicado en sus canales, y agregó haber dado instrucciones a las tropas «para un proyecto especial destinado a eliminar las amenazas de drones». «Tomará tiempo, pero también los destruiremos», sostuvo.

El intercambio de fuego entre Israel y Hizbulá ha continuado a diario en el Líbano pese a la tregua vigente.

La milicia chií entró al conflicto regional tras la operación conjunta de EE.UU. e Israel contra Irán, un movimiento que intensificó la reacción israelí sobre territorio libanés y ha causado ya 2.534 muertos y 7.863 heridos, según cifras oficiales libanesas. EFE

ybp/mgr