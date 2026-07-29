El ejército israelí ataca una mezquita en Gaza que «almacenaba armas» de Hamás

afp_tickers

Compartir

2 minutos

El ejército israelí anunció este miércoles que atacó una mezquita en la Franja de Gaza que, según afirmó, había sido utilizada como almacén de armas por el movimiento islamista palestino Hamás.

Fotos de la AFP desde Ciudad de Gaza mostraban el martes fuego y una enorme columna de humo elevándose sobre las tiendas de gazatíes desplazados durante un ataque contra la mezquita Al Muttaqin.

Tras el ataque, se pudo observar a palestinos escarbando entre enormes montones de escombros.

«Durante la última semana, [el ejército israelí] atacó y desmanteló varios depósitos de armas de Hamás en el centro y norte de la Franja de Gaza», afirmó el mando castrense.

«Uno de los depósitos se había establecido dentro de una mezquita en el norte de la Franja de Gaza», agregó, señalando que se dieron avisos previos a los civiles.

Si bien un alto el fuego sigue vigente entre Israel y Hamás, no ha logrado detener la violencia en la Franja de Gaza, donde 1.207 personas han muerto desde el inicio de la tregua en octubre de 2025.

En tanto, las negociaciones para encontrar un acuerdo que ponga fin a la guerra permanecen en un punto muerto.

«¿Esto es un alto el fuego? Cada día hay ataques, a cada hora, a cada respiración. Hay ataques por todas partes. Amenazan y golpean, ya sean vehículos civiles o cualquier otra cosa», dijo a la AFP Shehadeh Badawi, quien presenció el ataque, tras los hechos.

La mezquita fue «destruida por completo» tras el bombardeo, afirmó Amir Abu Al-Amrain, director general del Ministerio de Awqaf (donaciones) y Asuntos Religiosos en la Franja de Gaza.

Hasta el 24 de marzo de 2026, la Unesco había verificado daños en 164 sitios -14 de ellos religiosos- desde el inicio de la guerra de Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

bur-az-acc/lba/ser/mmy/ahg