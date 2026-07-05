El Ejército israelí ataca y «neutraliza» a una supuesta célula de Hizbulá en el Líbano

Compartir

1 minuto

Jerusalén, 5 jun (EFE).- El Ejército israelí atacó y «neutralizó» este domingo a una supuesta célula del grupo chií Hizbulá en el sur del Líbano, según afirmó en un comunicado.

«Hoy, domingo, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron una célula terrorista de Hizbulá que operaba en motocicletas en la zona de Al Uqayda, adyacente a la zona de seguridad donde operan las tropas», sostiene la nota castrense, que añade que su actividad representaba «una amenaza para los soldados».

«Tras la identificación, las FDI llevaron a cabo un ataque preciso contra los terroristas para neutralizar la amenaza», afirma el comunicado de los militares, sin precisar el número de personas atacadas ni añadir información sobre si perdieron la vida.

La operación se produce poco más de una semana después del acuerdo de alto el fuego en Líbano firmado el pasado 26 de junio en Washington bajo mediación de Estados Unidos.

Al menos 4.301 personas han muerto y otras 12.199 han resultado heridas en ataques israelíes al Líbano desde el pasado 2 de marzo, cuando Hizbulá comenzó a atacar Israel en defensa de Irán a raíz de la ofensiva de Israel y EE.UU. contra la República Islámica.

A su vez, un total de 37 militares israelíes han fallecido por fuego del grupo chií, 35 de ellos en el sur del país vecino o en la zona fronteriza, y 2 más en el norte de Israel.

También han muerto dos civiles israelíes por ataques de Hizbulá en zonas de Israel cercanas al Líbano. EFE

ybp/mra