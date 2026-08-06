El ejército israelí bombardea el sur del Líbano mientras se realizan conversaciones en Roma

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El ejército israelí anunció este miércoles que estaba llevando a cabo bombardeos en el sur del Líbano, en respuesta, según afirmó, a una violación del alto al fuego por parte del grupo proiraní Hezbolá, en momentos en que ambos países celebran negociaciones en Roma.

Según la Agencia Nacional de Información libanesa (NNA), una persona murió y once resultaron heridas en un bombardeo israelí que «apuntó al techo de una sala de oración en el cementerio» de Tebnine.

Estos nuevos bombardeos se producen mientras el Líbano e Israel mantienen en Roma conversaciones bajo auspicio estadounidense, centradas en el despliegue del ejército libanés en «zonas piloto» evacuadas por Israel —a condición de un desarme de Hezbolá, que se niega.

El ejército israelí anunció que comenzó con «ataques selectivos en el sur del Líbano», «en respuesta a una violación flagrante del alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbolá», y se refirieron particularmente a la localidad de Al Mansuri, situada a unos nueve kilómetros al sur de Tiro y a diez kilómetros al norte de Israel.

El 22 de junio, este municipio había informado a los habitantes que podían regresar a sus hogares pero les pidió que evitaran la parte de la ciudad situada en la «zona de seguridad» instaurada por Israel.

Esta zona en el sur del Líbano designa una franja de territorio donde las fuerzas israelíes prosiguen sus operaciones.

Con respecto a las conversaciones bajo auspicio estadounidense en Roma, un alto funcionario del Departamento de Estado declaró a la AFP que éstas se centrarían en «la ampliación del proceso de zona piloto, la resolución de todas las cuestiones fronterizas pendientes y los trabajos de cara a un acuerdo global de paz y seguridad».

El martes, el secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, afirmó que estas discusiones directas no aportarían al Líbano «nada más que vergüenza, humillación y sucesivas concesiones».

El movimiento chiita ha rechazado en varias ocasiones las negociaciones directas y se niega a entregar sus armas.

En marzo, arrastró al Líbano a la guerra en Oriente Medio al disparar cohetes contra Israel, en apoyo a Teherán, objetivo de una ofensiva israelo-estadounidense.

Israel respondió con intensos bombardeos aéreos y una invasión terrestre en el sur, que causaron, según Beirut, más de 4.300 muertos y provocaron, en el punto álgido de la violencia, el desplazamiento de más de un millón de personas.

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