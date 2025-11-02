El Ejército israelí busca a la abogada militar que está desaparecida tras su dimisión

3 minutos

Jerusalén, 2 nov (EFE).- El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ordenó este domingo que el Ejército active «todos los medios» a su disposición para localizar a la ex jefa jurídica de las fuerzas armadas, Yifat Tomer-Yerushalmi, quien dimitió el viernes y cuyo coche ha aparecido en un acantilado en Tel Aviv este domingo.

«Tras las publicaciones sobre la búsqueda de la abogada militar jefe, la general de división Yifat Tomer Yerushalmi, el jefe del Estado Mayor ha ordenado a la Dirección de Operaciones que active todos los medios a disposición de las Fuerzas de Defensa de Israel para intentar localizarla lo antes posible», recoge el comunicado difundido por el Ejército.

Yerushalmi renunció al cargo el viernes, tras admitir haber filtrado en verano del año pasado a la prensa un vídeo de varios guardias del centro de detención de Sde Teiman torturando y abusando de un preso. La dimisión se produjo tras varios días de polémica, porque las fuerzas armadas estaban investigando la filtración (y no el contenido abusivo del vídeo).

Según la cadena pública israelí Kann, Yerushalmi ha dejado una carta de suicidio y las autoridades han hallado su coche en la playa del Acantilado, al norte de Tel Aviv.

La ex jefa jurídica de las fuerzas armadas desapareció esta mañana, recoge la cadena, y su familia lo denunció a la policía. Una fuente cercana a Yerushalmi aseguró a Kann que había pasado el último día «muy angustiada».

La abogada militar es la responsable de enjuiciar y hallar violaciones del derecho internacional dentro del Ejército israelí y, según las informaciones, adoptó esta decisión para contrarrestar las interferencias (lideradas por ministros ultranacionalistas, periodistas y figuras políticas israelíes) para evitar que la Fiscalía militar investigase la prisión de Sde Teiman.

«Autoricé la divulgación del material a los medios de comunicación en un intento por contrarrestar la falsa propaganda dirigida contra las autoridades militares encargadas de hacer cumplir la ley», reconoció Tomer-Yerushalmi en la misiva de su dimisión, difundida el viernes.

El miércoles el Ejército anunció una investigación penal sobre la filtración del vídeo, del cual sospechaban que habría sido compartido con el Canal 12 de Noticias por personas cercanas al jefe de Policía y altos cargos de la Fiscalía General Militar.

Además, el ministro de Justicia está intentando que la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara (a la que Netanyahu quiere destituir por sus numerosos dictámenes contra sus políticas), no sea la responsable de la investigación, pero esta insistió hoy en una carta que el ministerio «carece de la autoridad» para vetarla.

En el vídeo, por el que cinco soldados reservistas fueron acusados el verano pasado, se ve a soldados en Sde Teiman apartando a un detenido y rodeándolo con escudos antidisturbios (para impedir la visibilidad) mientras es sodomizado con un objeto punzante.

El preso palestino víctima de los abusos «llegó al hospital con una condición potencialmente mortal y con lesiones en la parte superior del cuerpo y una lesión grave en el recto», reveló entonces la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos. EFE

pbj/psh