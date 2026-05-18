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El Ejército israelí comienza a interceptar los barcos de la Flotilla rumbo a Gaza

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Jerusalén, 18 may (EFE).- El Ejército israelí comenzó este lunes a interceptar los barcos de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, según se puede ver en la retransmisión en directo de los propios barcos, donde se observa cómo los militares abordan uno de los buques.

La propia Flotilla denuncia en sus canales que «lanchas militares están interceptando» sus barcos «a plena luz del día», a unas 80 millas naúticas al oeste de la isla de Chipre, según el localizador de barcos de la Flotilla. EFE

mt/jgb

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