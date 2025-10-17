El Ejército israelí confirma el ataque contra un minibús con 10 personas en Gaza

Jerusalén, 17 oct (EFE).- El Ejército israelí confirmó que este viernes que atacó un «vehículo sospechoso» que, según la Defensa Civil de Gaza, era un minibús en el que viajaban diez personas que se dirigían a inspeccionar el estado de sus casas en el barrio de Zeitún, al sur de la ciudad de Gaza (norte).

«Las tropas abrieron fuego para eliminar la amenaza», informaron a EFE fuentes castrenses, que aseguraron que lo hicieron «siguiendo lo establecido en el acuerdo» de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

Según el Ejército, sus soldados dispararon contra el minibús después de efectuar «disparos de advertencia» hacia el «vehículo sospechoso», que continuó acercándose a las tropas «de una manera que causó una amenaza inminente para ellas».

Las fuerzas armadas sostienen que el vehículo cruzó la conocida como «línea amarilla» que marca el punto donde se han retirado las tropas dentro de Gaza en la primera fase de su repliegue por el acuerdo de alto el fuego.

El ataque de artillería dejó un número indeterminado de muertos y heridos, denunció el servicio de emergencias de Defensa Civil de Gaza, que asegura que el minibús trasportaba a diez personas desplazadas a inspeccionar el estado de sus viviendas.

Por el momento, los equipos de Defensa Civil rescataron a un niño herido, mientras que desconocen el paradero de otros dos «debido al peligro que supone trabajar en la zona».

El Ejército dijo a EFE que sus tropas se encuentran desplegadas en la zona donde tuvo lugar el ataque «de conformidad con el acuerdo de alto el fuego y seguirán operando para eliminar las amenazas inmediatas».

El acuerdo firmado por Hamás e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta una demarcación conocida popularmente como «línea amarilla», pero eso no implica que el alto el fuego no rija en las áreas en las que se concentran las tropas.

El Ejército israelí ha invocado la legítima defensa y las amenazas a sus tropas para disparar contra palestinos en esa zona.

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha contabilizado al menos 23 fallecidos y 122 heridos en ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás el pasado 10 de octubre. EFE

