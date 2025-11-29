El Ejército israelí confirma la muerte de tres gazatíes el sábado, pese al alto el fuego

1 minuto

Jerusalén, 29 nov (EFE).- El Ejército israelí confirmó haber matado a tres gazatíes este sábado en el sur de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego, alegando que se aproximaron a las tropas aún desplegadas en la denominada ‘línea amarilla’.

En un primer ataque, soldados dispararon a «dos sospechosos que cruzaron la línea amarilla», según un comunicado castrense, considerados por el Ejército una «amenaza inmediata», pese a no dar más detalles que lo corroboren.

Según una fuente médica del Hospital Naser, los muertos son dos hermanos menores de edad abatidos en la ciudad de Bani Suheila, al este de Jan Yunis.

La ciudad de Bani Suheila se encuentra en el 54 % de la Franja de Gaza aún controlada por Israel, después de que sus tropas se replegaran a la imaginaria línea amarilla, donde siguen abriendo fuego casi a diario contra palestinos.

En un segundo incidente esta mañana, las tropas israelíes mataron a otro palestino que, según el comunicado castrense, se aproximó a su vez demasiado a las tropas.

Desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, al menos 357 palestinos han muerto, según los últimos datos de Sanidad gazatí, mientras que más de 900 palestinos han resultado heridos.

Además, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado unos 600 cuerpos sin vida entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80 % de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados. EFE

pms/ajs