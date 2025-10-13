El Ejército israelí confirma que los siete rehenes están siendo transferidos a sus fuerzas

Jerusalén, 13 oct (EFE).- El Ejército israelí confirmó en un comunicado que los siete primeros rehenes vivos liberados este lunes por Hamás están en custodia de la Cruz Roja y camino de ser entregados a las fuerzas israelíes dentro de la Franja de Gaza.

«Según información proporcionada por la Cruz Roja, siete rehenes han sido transferidos a su custodia y se encuentran camino a las fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)» dentro de Gaza, indica la nota. EFE

