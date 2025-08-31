El Ejército israelí confirma su ataque contra Saná y la muerte del primer ministro hutí

Jerusalén, 31 ago (EFE).- El Ejército israelí confirmó que atacó el pasado jueves la capital yemení, Saná, en una operación en la que murió Ahmed al Rahawi, primer ministro del gobierno controlado por los rebeldes hutíes.

«El jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), guiadas por información de la Dirección de Inteligencia Militar, atacaron una instalación que albergaba a decenas de altos cargos del régimen terrorista hutí», informó el Ejército en un comunicado difundido el sábado por la noche.

«Entre los altos funcionarios presentes en el lugar durante el ataque se encontraba el primer ministro hutí, Ahmed Al-Rahawi, quien fue abatido en el ataque, junto con otros altos funcionarios del régimen terrorista hutí», agregó la nota.

El Ejército advirtió además que continuará «operando para eliminar cualquier amenaza contra los civiles israelíes», tal y como «lo hace y seguirá haciendo en la Franja de Gaza y en otros lugares».

Por su parte, los hutíes aseguraron el pasado sábado que Al Rahawi murió junto con varios miembros de su gabinete cuando participaban en una reunión de evaluación de las actividades del último año.

Los enfrentamientos entre Israel y los hutíes comenzaron tras el inicio de la ofensiva israelí en Gaza el 7 de octubre de 2023 y se han mantenido desde entonces, pese al alto el fuego entre los rebeldes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, en vigor desde mayo de este año.EFE

