El ejército israelí declara Ciudad de Gaza «zona de combate peligrosa»

El ejército israelí declaró el viernes que Ciudad de Gaza era a partir de ahora una «zona de combate peligrosa», pero no llamó a la población a evacuar de inmediato pese a que Israel amenaza con lanzar allí una gran ofensiva militar contra Hamás.

«A partir de hoy (viernes), a las 10H00 (07H00 GMT), la pausa táctica local en la actividad militar no se aplicará a la zona de Ciudad de Gaza, que constituye una zona de combate peligrosa», indicó un comunicado militar.

Esa «pausa táctica local» diaria había sido anunciada a finales de julio para Ciudad de Gaza, la mayor urbe de la Franja de Gaza, y otras zonas del territorio palestino con el fin, según el ejército, de «permitir el paso seguro de los convoyes de la ONU» y de oenegés humanitarias.

El ejército israelí añadió que continuará «apoyando los esfuerzos humanitarios al margen de las maniobras y operaciones militares contra las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza».

La Defensa Civil en Gaza informó el viernes de 33 muertos en el territorio palestino desde el amanecer.

El ejército, contactado por AFP, no reaccionó de inmediato.

Pese a crecientes presiones –tanto internacionales como dentro de la sociedad israelí– para poner fin a la guerra, el ejército declaró el jueves que sus soldados «proseguían sus operaciones» en todo el territorio.

El ejército afirmó el miércoles que la evacuación de la ciudad de Gaza era «inevitable», debido a la decisión de Israel de tomar el control de esta localidad, considerada como uno de los últimos bastiones de Hamás.

