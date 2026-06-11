El Ejército israelí detecta lanzamientos desde Líbano y urge a comunidades a refugiarse

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Redacción internacional, 11 jun (EFE).- El Ejército israelí detectó este jueves lanzamientos desde Líbano y emitió una alerta para urgir a comunidades del norte del país a buscar refugio.

«Se insta a la población a refugiarse en zonas protegidas», apunta el Ejército en un breve comunicado publicado en redes sociales al detectar lanzamientos desde Líbano «hacia varias comunidades del norte de Israel».

En otro texto, las fuerzas israelíes subrayaron que identificaron dos lanzamientos que cayeron en zonas del sur de Líbano donde «operan soldados israelíes», sin aportar más detalles.

La Agencia de Noticias Libanesa (ANN) no informó por el momento de los citados lanzamientos.

La advertencia del Ejército de Israel se produce en un contexto de escalada de violencia que persiste desde el inicio de la ofensiva israelí contra el Líbano, el pasado 2 de marzo.

Según datos del miércoles del Ministerio de Salud Pública libanés, la ofensiva israelí ha dejado hasta el momento 3.666 muertos y más de 11.321 heridos desde el 2 de marzo, mientras que los bombardeos continúan a diario pese a un alto el fuego acordado entre ambos países la semana pasada.

La agencia libanesa informó el miércoles de que los aviones de guerra y drones israelíes lanzaron hasta ocho ataques en la localidad de Tayr Debba, en el sur del Líbano, donde todavía hay varias personas desaparecidas.

El Ejército israelí también atacó otras localidades de los alrededores, entre ellas Qalila, Mansouri y Zibqin, así como la ciudad de Majdal Zoun, que sufrió un quinto ataque aéreo, de acuerdo con la ANN.

La violencia continúa en marcha pese al alto el fuego en vigor desde finales de abril y después de que Irán anunciara el cese de los ataques el domingo y lunes contra Israel, en respuesta al bombardeo previo en los suburbios meridionales de Beirut. EFE

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