El Ejército israelí detiene a dos ciudadanos que cruzaron hacia territorio sirio

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Jerusalén, 27 jul (EFE).- El Ejército de Israel (FDI) anunció este lunes haber detenido a dos ciudadanos israelíes que llegaron a la zona del monte Hermón y cruzaron la frontera hacia territorio sirio.

«Un contingente de las FDI, que acudió rápidamente al lugar, localizó a los ciudadanos, gestionó su retorno al país y los detuvo. Los detenidos serán entregados a la Policía de Israel para su procesamiento», afirmó el Ejército israelí en un comunicado.

Las FDI calificaron el suceso de «caso de grave interrupción de la actividad operativa y un peligro para la seguridad» de sus tropas en los Altos del Golán y parte del Hermón, ocupados ilegalmente por Israel, de acuerdo al derecho internacional, desde 1967.

A principios de este mes, el Ejército israelí comunicó también haber arrestado a decenas de civiles israelíes pertenecientes al grupo Pioneros de Basán, que busca colonizar Siria con asentamientos judíos y que intentaron cruzar la frontera hacia el país vecino.

El grupo, llamado así en referencia a una fértil región que la Biblia menciona y ubica al este del mar de Galilea, promueve el asentamiento de israelíes en Siria y reivindica el supuesto carácter hebreo de varias regiones de dicho país mencionadas en los textos sagrados.

Asimismo, hace justo un mes el Gobierno de Siria denunció que el Ejército israelí realizó «incursiones» y bombardeó dos localidades del suroeste sirio -en las gobernaciones de Quneitra y Deraa-provocando el desplazamiento de los habitantes de una aldea, y pidió que la comunidad internacional actuara para poner fin a esas «agresiones» israelíes.

Advirtieron de que esto constituía una «violación de la soberanía e integridad territorial de Siria, así como una nueva infracción del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el Acuerdo de Separación de 1974».

Mientras, el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, reveló ayer mismo a la cadena catarí Al Jazeera que Damasco trabaja activamente para alcanzar un acuerdo de seguridad con Israel, con la participación de varios países. Aunque, aseguró que dicho compromiso formal no enterraría el derecho de Siria a los Altos del Golán.

Estas declaraciones se producen en un contexto de expansión del control israelí en el sur de Siria desde la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre de 2024, que ha llevado a Israel a tomar posiciones más allá del acuerdo de separación de la ONU para el Golán de 1974.

Y es que, tras el colapso del Ejército sirio, las fuerzas israelíes se hicieron con la zona de separación pactada en 1974 y avanzaron sobre posiciones adicionales precisamente en Quneitra y Deraa, según reportes recogidos por organizaciones como el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH, con sede en Reino Unido),

El 8 de diciembre de 2024, el día que cayó el gobierno de Asad en Siria, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó la toma de esa franja alegando el colapso del acuerdo de 1974, y afirmó que Israel no permitiría que ninguna «fuerza hostil» se estableciera en su frontera, refiriéndose a los grupos rebeldes islamistas que acababan de tomar el mando en el país.

En los últimos meses, Israel ha llegado a establecer varias bases militares en las regiones sirias ocupadas, que alcanzan más de 350 kilómetros cuadrados y se extienden entre el monte Hermón al norte y la cuenca del río Yarmuk al sur. EFE

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