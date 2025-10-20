El Ejército israelí dice haber atacado «infraestructuras» de Hizbulá en el sur del Líbano

Jerusalén, 20 oct (EFE).- El Ejercito israelí aseguró haber atacado con la Fuerza Aérea «infraestructuras terroristas» del grupo chií libanés Hizbulá en la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano, informó su portavoz Avichay Adraee en su cuenta en X.

El responsable militar acusó Hizbulá de intentar reconstruir sus «infraestructuras terroristas» en todo el territorio libanés, algo que consideró como una violación al acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Líbano.

Asimismo, Adraee, que no especificó la naturaleza de los blancos atacados, afirmó que el Ejército continuará su acción para «eliminar cualquier amenaza y defender el Estado de Israel».

De momento, se desconoce si el bombardeo ha causado víctimas o daños materiales.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas de Hizbulá.

Estas acciones se suelen concentrar en el sur del Líbano, pero también tienen lugar con menor frecuencia en otras zonas como el Valle de la Bekaa.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha verificado la muerte de 108 civiles en el Líbano, de los que 37 son mujeres y niños. Además, en el sur del país, se han registrado 19 secuestros de civiles por parte de soldados israelíes.

Hasta la fecha, unas 80.000 personas permanecen desplazadas en territorio libanés y 30.000 en áreas del norte israelí como resultado de la violencia desde hace dos años, según la ONU. EFE

