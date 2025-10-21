El Ejército israelí dice haber desmantelado puestos de Hizbulá en la frontera con Líbano

Jerusalén, 21 oct (EFE).- El Ejercito israelí aseguró haber desmantelado este domingo puestos del grupo chií libanés Hizbulá en la zona de Har Dov, en la frontera con el Líbano, informó su portavoz Avichay Adraee este martes en su canal oficial de Telegram.

«Las fuerzas del batallón de reserva y las fuerzas de ingeniería de la Brigada de las Montañas (810) destruyeron a principios de esta semana posiciones de la organización terrorista Hizbulá en la zona de Har Dov», según difundió el responsable militar.

Adraee, que no especificó la naturaleza de los blancos atacados, agregó que las infraestructuras «fueron destruidas para evitar el futuro afianzamiento de la organización terrorista en la zona fronteriza».

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas de Hizbulá.

Estas acciones se suelen concentrar en el sur del Líbano, pero también tienen lugar con menor frecuencia en otras zonas como el Valle de la Bekaa y los territorios fronterizos.

Hasta la fecha, unas 80.000 personas permanecen desplazadas en territorio libanés y 30.000 en áreas del norte israelí como resultado de la violencia desde hace dos años, según la ONU. EFE

