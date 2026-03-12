El ejército israelí dice haber inhabilitado más de 250 drones iraníes

Jerusalén, 12 mar (EFE).- Las fuerzas israelíes han destruido más de 250 drones del régimen iraní así como cientos de lanzaderas de misiles en los últimos días, detalló este jueves un comunicado castrense en el decimotercer día de ofensiva.

«Se han desmantelado más de 250 aeronaves en todo Irán. Además, muchos comandantes y operarios de estos arsenales responsables de numerosos lanzamientos hacia el Estado de Israel fueron eliminados», añade el texto.

Por su parte, Irán lanzó anoche y la madrugada de este jueves una nueva oleada de ataques contra Israel y países del golfo Pérsico, alcanzando un edificio en Dubái, la capital de EAU, así como tanques de combustible de unas instalaciones cerca de la capital de Baréin y un edificio en Kuwait.

En Israel, pese a que no se registraron víctimas, la milicia chií libanesa Hizbulá lanzó anoche también su mayor ofensiva contra el país vecino, coordinada con Irán, con el lanzamiento de 200 proyectiles y 20 drones, según afirmó este jueves el portavoz del Ejército israelí Nadav Shoshani.

Esto activó las sirenas antiaéreas en repetidas ocasiones, sobre todo, en el norte del país -Acre, Haifa y la alta Galilea donde se produjeron numerosas intercepciones en el cielo-, pero también en el centro y sur en grandes ciudades como Jerusalén y Tel Aviv. EFE

