El ejército israelí dice haber matado a seis combatientes en Gaza

afp_tickers

El ejército israelí afirmó este miércoles haber matado a seis combatientes en la Franja de Gaza, revisando al alza el saldo de un enfrentamiento ocurrido tras lo que calificó de «violación flagrante» de un alto el fuego en el territorio palestino.

El martes por la noche el ejército israelí explicó haber abierto fuego con tanques tras identificar a combatientes en el oeste de Rafah.

También mencionó ataques aéreos y dio cuenta de al menos dos combatientes muertos.

Una fuente de seguridad en la Franja de Gaza confirmó a la AFP el martes por la noche disparos israelíes al oeste de la ciudad de Rafah.

«Tras el incidente ocurrido ayer (martes), durante el cual se detectaron seis terroristas armados en la zona oeste de Rafah, y después de las búsquedas realizadas en el lugar, se confirma que soldados (…) eliminaron a los seis terroristas durante un tiroteo», escribe el ejército en un comunicado. Llevaban consigo «diversas armas», añadió.

Según un alto el fuego muy frágil que entró en vigor en la Franja de Gaza el 10 de octubre, tras dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, el ejército israelí se retiró detrás de una «línea amarilla» que le otorga el control de más de la mitad del pequeño territorio, incluida la ciudad de Rafah.

La tregua es precaria y los incidentes diarios.

